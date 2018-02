'साहब बीवी और गैंगस्टर 3' में संजय दत्त का First Look जारी, 27 जुलाई को होगी रिलीज

मुंबई: अभिनेता संजय दत्त ने 'साहब बीवी और गैंगस्टर' सीरीज़ की तीसरी फिल्म की रिलीज की तारीख का एलान कर दिया है. संजय ने वेलेंटाइन्स डे के मौके पर पर कहा कि फिल्म 27 जुलाई को रिलीज होगी.

संजय ने कहा, "तिग्मांशु धूलिया के निर्देशन में बनने वाली फिल्म ‘साहब बीवी और गैंगस्टर-3’ सिनेमाघरों में 27 जुलाई 2018 को रिलीज होगी." संजय ने फिल्म की एक तस्वीर को भी शेयर किया जिसमें वो एक बंदूक पकड़े कुर्सी पर बैठे नजर आ रहे हैं.

#SahebBiwiAurGangster3 to hit the screens on 27th July, 2018. Mark the date!

Produced by @rahulmittra13, Directed by @dirtigmanshu and Presented by @rajuchadhawave pic.twitter.com/9OvD9QxaLB