संजय दत्त सुबह उठते ही हिरोइन के बारे में सोचते थे: महेश भट्ट

मुंबई: फिल्मकार महेश भट्ट का कहना है कि अभिनेता संजय दत्त के लिए हीरोइन की लत से उबरना बेहद मुश्किल था. महेश ने ट्वीट किया, "संजय दत्त के लिए नशे की लत से निपटना बेहद मुश्किल था. एक समय ऐसा था जब वह सुबह उठते ही सबसे पहले हीरोइन के बारे में सोचते थे. मुझे और पूजा भट्ट को 'भट्ट नेचुरली' (रेडियो शो) पर सुनिए मादक पदार्थों की लत पर बात करते हुए."

Sanjay Dutt had a really hard time dealing with his addiction. It went to a point where his first thought in the morning was about Heroin. Hear me & @PoojaB1972 talk about substance abuse only on #BhattNaturally on Sunday 9 a.m. https://t.co/2UunevNTTJ