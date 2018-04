'रूप की रानी, चोरों का राजा' फिल्म के लिए सतीश कौशिक ने बोनी कपूर से मांगी माफी

मुंबई: फिल्म 'रूप की रानी चोरों का राजा' से निर्देशक के तौर पर अपनी यात्रा शुरू करने वाले अभिनेता सतीश कौशिक ने फिल्म निर्माता बोनी कपूर से बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म के फ्लॉप होने के लिए माफी मांगी है. कौशिक ने आज सोशल मीडिया पर अपने दिल की बात लिखी है. कौशिक ने ट्वीट कर कहा, "25 साल पहले बॉक्स ऑफिस पर यह असफल हुई लेकिन यह मेरा पहला बच्चा था और हमेशा दिल के करीब रहेगा. मैडम श्रीदेवी को याद करते हुए मैं बोनी कपूर से माफी मांगता हूं जिन्होंने मुझे एक ब्रेक दिया लेकिन फिल्म के बाद सब खराब हो गया."



Yes 25 yrs ago it was a disaster at BO bt it was my first child & will remain close to heart. Remembering madam #SrideviLivesForever & my sorry 2 @BoneyKapoor who gave me a break bt was broke after d film.celebrating #25yearsof RKRCKR @AnilKapoor @Javedakhtarjadu @AnupamPKher pic.twitter.com/mXoogmQha5

— satish kaushik (@satishkaushik2) April 16, 2018



Thx karambir.. it is not about good or bad after 25yrs . It is about owning your failures with ur head high in the air.. u must be a very successful person but try owning ur failures and I assure u , you will be more successful . https://t.co/9yGiXbo84j

— satish kaushik (@satishkaushik2) April 16, 2018