Secret Superstar China Box Office: 'दंगल' का रिकॉर्ड तोड़, बन गई सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म

नई दिल्ली: दुनिया भर में अभी आमिर खान की फिल्म 'दंगल' की प्रशंसा करते फैंस थके नहीं थे कि अब आमिर की ही फिल्म 'सीक्रेट सुपरस्टार' ने 'दंगल' का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. खासकर चीन में आमिर की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती नजर आ रही है. शुक्रवार 19 जनवरी को चीन में रिलीज हुई इस फिल्म ने पहले ही दिन 'दंगल' की कमाई का रिकॉर्ड धुआं कर दिया है. 'सीक्रेट सुपरस्टार' चीन में रिलीज होने वाली भारतीय फिल्मों में से अब पहले दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है.

इस फिल्म ने पहले दिन चीन के बॉक्स ऑफिस पर 6.79 लाख डॉलर यानि 43.35 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है. इस कमाई के साथ इस फिल्म ने आमिर की फिल्म 'दंगल' और 'पीके' की पहले दिन की कमाई को काफी पीछे छोड़ दिया है. फिल्म की पहले दिन की कमाई के आंकड़े ट्रेड ऐनेलिस्ट तरण आदर्श ने सोशल मीडिया पर को ट्वीट के जरिए सभी के साथ साझा किया है.

Aamir Khan scores yet again in China... #SecretSuperstar debuts at No 1 spot at China BO... Collects a WHOPPING $ 6.79 million [₹ 43.35 cr] on Fri... Opening day numbers are HIGHER than #Dangal there... SENSATIONAL!