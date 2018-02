श्रीदेवी के निधन से दुखी शबाना आजमी ने होली पार्टी रद्द की

मुंबई: दिग्गज फिल्म अभिनेत्री और सामाजिक कार्यकर्ता शबाना आजमी ने अभिनेत्री श्रीदेवी के निधन की वजह से होली पार्टी रद्द कर दी है. शबाना ने सोमवार को ट्वीट कर कहा, "श्रीदेवी के निधन की वजह से जानकी कुरीर में हमारी दो मार्च को होने वाली होली पार्टी रद्द कर दी गई है."

Our Holi party at Janki Kurir stands cancelled on 2nd March in the wake of Sridevis passing away.