शबाना आजमी ने की दीपिका को धमकी देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग

नई दिल्ली: देशभर में 'पद्मावत' की रिलीज का रास्ता साफ करने के उच्चतम न्यायालय के फैसले की सराहना करते हुए सोशल मीडिया पर ट्वीट किया है. साथ ही शबाना आजमी ने कहा है कि ‘‘आपराधिक तत्वों’’ के खिलाफ गंभीर कार्रवाई के बाद मुद्दे का पूरी तरह समाधान हो जाएगा. अभिनेत्री शबाना आजमी ने कहा कि दीपिका पादुकोण के ‘‘सिर पर इनाम रखने वालों’’ तथा फिल्म ‘पद्मावत’ के निर्देशक संजयलीला भंसाली को नुकसान पहुंचाने की धमकी देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए.

शबाना आजमी ने ट्वीट किया, ‘‘मैं उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करती हूं #पद्मावत. लेकिन अनसुलझा मुद्दा यह है कि जिन लोगों ने दीपिका पादुकोण के सिर पर इनाम रखा और उसे जिन्दा जलाने की सार्वजनिक रूप से धमकी दी, वे बिना दंड के खुलेआम घूम रहे हैं.’’

I welcome the SC decision on #Padmavat.but d unresolvd issue is those who put a price on @deepikapadukone head n publicly threatened to burn her alive n harm SLB are roaming free with impunity.Only ven State takes action against d criminal elements will justice be seen 2 be done