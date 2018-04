In Pics: शाहरुख खान हुए धोनी की बेटी के फैन, मैच भूलकर जीवा के साथ खेलते नजर आए

Youngest Supporter of @chennaiipl in Yellow ❤️ @zivasinghdhoni006 . Follow @vivoiplofficial to get more updates of IPL 2018. @vivoiplofficial @vivoiplofficial @vivoiplofficial @vivoiplofficial @vivoiplofficial @vivoiplofficial

A post shared by IPL T20 ???? (@vivoiplofficial) on Apr 10, 2018 at 10:15am PDT