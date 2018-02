शाहरुख खान ने अनोखे अंदाज में मनाया 33 मिलियन फॉलोवर्स का जश्न, देखें वीडियो

नई दिल्ली: बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान जो काम भी करते हैं शान से करते हैं. यही वजह है कि जब ट्विटर पर उनके फॉलोवर्स की संख्या 33 मिलियन के जादुई आंकड़े का पार कर गई तब उन्होंने अपने फैंस को खास अंदाज में ही शुक्रिया किया है. शाहरुख खान ने अपने चाहने वालों का शुक्रिया अदा करने के लिए एक खास तरीका अपना लिया. शाहरुख सूट बूट में तैयार होकर अपने स्विमिंग पूल में कूद गए. खास बात ये रही कि किंग खान ने पानी के अंदर से अपने चाहने वालों को बेहद ही कीमती तोहफा दिया.

This didn’t go as planned...but on a lazy Sunday afternoon, with my limited floatation expertise..this is the best I could do! Judge nahi karna, feel karna...Thx. pic.twitter.com/50miTK7QKK