शाहरुख की बेटी सुहाना बॉलीवुड डेब्यू से पहले कर रही हैं ये काम, मां गौरी ने किया खुलासा

#Repost @hellomagindia ・・・ We’re backstage at the #HHOF18 with your favourite stars and some of the nation’s finest super achievers… Stay tuned for LIVE & EXCLUSIVE updates! #HHOF18 #HELLOHallOfFame #StayTuned #LiveAndExclusive @gaurikhan • • • • • • • • #lovelovelove #gaurikhan #queenofqueens #queenofbeauty #queenoffashion #stylegaurikhan #stylequeen #queenkhan #queendesign #interiordesigner #mrskhan #gauristyle

A post shared by Gauri Khan Club (@gauri_khan8) on Mar 11, 2018 at 9:17pm PDT