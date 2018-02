दिलीप कुमार के घर उनसे मिलने पहुंचे शाहरुख खान, सोशल मीडिया पर पोस्ट की तस्वीर

नई दिल्ली: पिछले दिनों बॉलीवुड सुपरस्टार दिलीप कुमार की तबीयत खराब होने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इसके बाद से कई सारे सेलिब्रिटीज उनसे मिलने उनके घर गए थे. हाल ही में शाहरुख खान दिलीप कुमार का हाल जानने के लिए उनसे मिलने पहुंचे. दिलीप कुमार ने शाहरुख खान के साथ अपनी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की. तस्वीर पोस्ट करते हुए कैप्शन में बताया गया है कि शाहरुख खान दिलीप साहब से मिलने आए थे.

अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद ये पहली बार नहीं है जब शाहरुख खान दिलीप कुमार का हाल जानने पहुंचे हैं बल्कि इससे पहले भी किंग खान उनसे कई बार मिल चुके हैं. दिलीप कुमार के सोशल मीडिया एकाउंट से जो तस्वीर पोस्ट की गई हैं उसमें शाहरुख खान दिलीप कुमार के साथ पोज दे रहे हैं.

.@iamsrk came to visit Saab at home today. -FF pic.twitter.com/GLrnqu1Ln2