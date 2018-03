क्रिस्टोफर नोलन से मिलकर गदगद हुए शाहरुख खान, लिखा ये मेरा Fanboy moment

मुंबई: भारतीय सुपरस्टार शाहरुख मशहूर फिल्मकार क्रिस्टोफर नोलन से मुलाकात को लेकर खुश हैं. उनका कहना सेल्युलाइड के गुणों के बारे में सुनना प्रेरणादायक रहा. शाहरुख ने ट्वीट किया, "माई फैनबॉय मोमेंट. एक कालाकर के रूप में नोलन और टेसिटा को सुनना प्रेरणादायक रहा, क्योंकि वे सेल्युलाइड के गुणों के बारे बोल रहे थे."

My Fanboy moment. Inspiring to hear Mr.Nolan & Ms.Tacita Dean talk of the virtues of celluloid as an artist’s medium. Thanks @shividungarpur for having me over pic.twitter.com/08dyi0kmwz