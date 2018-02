रणवीर सिंह के सवाल पर शाहरुख खान बोले- मेरे लिए तुम खिलजी हो

मुंबई: बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने फिल्मकार संजय लीला भंसाली की फिल्म 'पद्मावत' की तारीफ करते हुए कहा है कि उनके लिए अभिनेता रणवीर सिंह अब दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी हैं.

शाहरुख ने शुक्रवार को अपने फैंस से सवाल-जवाब सेशन के दौरान ये बात कही. रणवीर ने ट्विटर पर शाहरुख को लिखा, "शाहरुख खान, हाय भाई! आप 'पद्मावत' देखें, इसके लिए बेसब्र हूं."

@iamsrk Hi Bhai ! Anxious for you to see ‘Padmaavat’ ! ❤️🙏🏽