श्रीदेवी की याद में छलका शाहरुख खान का दर्द, कहा- एक नए जीवन की ओर बढ़ीं

नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान श्रीदेवी के अंतिम दर्शन करने के लिए कल पत्नी गौरी के साथ पहुंचे थे और पूरे परिवार को सांत्वना दी थी. बॉलीवुड की पहली फीमेल सुपरस्टार श्रीदेवी का बुद्धवार को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया है. ऐसे में फैंस समेत पूरी फिल्म इंडस्ट्री काफी सदमे में है. हर छोटा बड़ा कलाकार श्रीदेवी के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचा साथ ही सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि देने का सिलसिला थम नहीं रहा है.

ऐसे में श्रीदेवी के निधन से दुखी बॉलीवुड के किंग खान ने भी फिर से श्रीदेवी को याद करते हुए उन्हे सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दी है. शाहरुख खान ने बहुत ही खूबसूरती से अपनी बात कह दी है. शाहरुख ने लिखा, ''जो कुछ समय के लिए ही तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बना हो वो न सिर्फ तुम्हारा प्रेम और सुंदरता महसूस कर सकता है बल्कि जीवन के लिए तुम्हारा आभारी हो सकता है...मृत्यु के वक्त उस नए जीवन की ओर बढ़ना है ये बहुत ही आसान और खूबसूरत है, है ना..''.

How can one not just feel love & beauty & be grateful for a life that became a part of yours in some small way by making it prettier....isn’t it just easier to feel love & give towards that life, even in death...the comfort of appreciation and gratitude.