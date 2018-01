किसी में हिम्मत नहीं जो मेरे सेट पर महिलाओं से दुर्व्यवहार करे : शाहरुख खान

मुंबई: अपने साहसी अंदाज के लिए पहचाने जाने वाले सुपरस्टार शाहरुख खान ने कहा कि उनकी फिल्म के सेट पर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने की किसी में हिम्मत नहीं है. दावोस में कैट ब्लैंचेट और एल्टन जॉन जैसी हॉलीवुड हस्तियों के साथ वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम शिखर सम्मेलन में क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित हुए अभिनेता ने बीबीसी वर्ल्ड न्यूज से बॉलीवुड में लैंगिक समानता और भारत में सांस्कृतिक भिन्नता के बारे में बात की.

हॉलीवुड में शक्तिशाली पुरुषों के खिलाफ रेप के आरोपों पर उग्र बहस के बीच, शाहरुख से हिंदी फिल्म उद्योग में ऐसा कुछ देखे जाने के बारे में पूछा गया. इस पर शाहरुख ने 'बीबीसी वर्ल्ड न्यूज' के हार्डटॉक पर कहा, "जब मैं फिल्म निर्माण कर रहा होता हूं या फिल्म में काम कर रहा होता हूं तो हम महिलाओं के प्रति व्यवहार को लेकर बिल्कुल स्पष्ट होते हैं. यहां तक कि सबसे छोटे पक्ष को लेकर भी महिलाओं का ध्यान दिया जाता है, जैसे कि फिल्म के टाइटल में भी उनके नाम पहले आते हैं, हालांकि इससे कुछ होता-जाता नहीं है, लेकिन इससे सम्मान जो जाहिर होता ही है."

Goodbye Davos. Thanks Prof. & Mrs. Schwab for the Crystal award. To all wonderful people at Davos for being so gracious and lovely. pic.twitter.com/f2CGhuP5Q3