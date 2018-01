शलोम बॉलीवुड: पीएम नेतन्याहू पर चढ़ा बॉलीवुड का खुमार, सेल्फी ट्वीट कर कही ये बड़ी बात

नई दिल्ली: इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा अपने 6 दिनों के भारत दौरे के दौरान आज मुंबई में बॉलीवुड जगत के लोगों से मिले. ‘शलोम बॉलीवुड’ कार्यक्रम के तहत मुंबई के ताज पैलेस होटल में उन्होंने बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, शुभाष घई और इम्तियाज़ अली जैसी शख्सियतों से मुलाकात की.

प्रोग्राम में बॉलीवड के इन दिग्गजों ने की शिरकत

नेतन्याहू के शलोम बॉलीवुड कार्यक्रम में अमिताभ बच्चन मुख्य वक्ता के तौर पर शामिल हुए. इसमें बॉलीवुड जगत से करण जौहर, अभिषेक बच्चन, प्रसून जोशी, अनुराग कश्यप, तरुण मनसुखानी, डायरेक्टर रोनी स्क्रूवाला, तनुज गर्ग, सोफी चौधरी, शंकर महादेवन, बोमन ईरानी के बेटे दानिश ईरानी और प्रल्हाद कक्कड़ जैसी मशहूर हस्तियों ने शिरकत की.

ऐश्वर्या, रोनी और करण ने फूलों के गुलदस्ते से किया स्वागत

बता दें कि इस खास कार्यक्रम में ऐश्वर्या राय बच्चन, यूटीवी के सीईओ रोनी स्क्रूवाला और करण जौहर ने फूलों के गुलदस्ते के साथ बेंजामिन और उनकी पत्नी सारा का जोरदार स्वागत किया.

Aishwarya Rai Bachchan, UTV CEO Ronnie Screwvala and Karan Johar greet Israel PM #BenjaminNetanyahu in Mumbai. #shalombollywood pic.twitter.com/6qPEtbaMN9

अपने वक्तव्य के दौरान नेतन्याहू ने बॉलीवुड की जमकर तारीफ की. उन्होंने वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा, “दुनिया बॉलीवुड से प्यार करती है. इजरायल बॉलीवुड से प्यार करता है. मैं बॉलीवुड से प्यार करता हूं.”

ऑस्कर की सेल्फी से की बॉलीवुड की सेल्फी की तुलना

यही नहीं नेतन्याहू ने अपने ट्विटर अकाउंट पर बॉलीवुड के सभी दिग्गजों के साथ ली गई एक सेल्फी भी शेयर की. सेल्फी शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, “क्या मेरी बॉलीवुड सेल्फी हॉलीवुड की एलेन डी जेनरस की ऑस्कर सेल्फी को बीट कर पाएगी.” इस खास प्रोग्राम में मशहूर कोरियोग्राफर टेरेंस लुईस ने पीएम नेतान्याहू के सामने अपनी टीम के साथ बॉलीवुड गाने पर डांस परफॉर्मेंस दी.

Will my Bollywood selfie beat @TheEllenShow Hollywood selfie at the Oscars? @SrBachchan @juniorbachchan @rajcheerfull @imbhandarkar @vivek_oberoi @ pic.twitter.com/v1r0GIhKLy