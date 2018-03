श्रीदेवी के बाद एक्ट्रेस 'शम्मी आंटी' का निधन, अमिताभ बच्चन ने ट्वीट कर जताया दुख

नई दिल्ली: 'देख भाई देख', 'कूली नंबर 1' और 'खुदा गवाह' जैसी हिट फिल्मों में काम कर चुकी बॉलीवुड की दिग्गज अदाकारा 'शम्मी आंटी' का निधन हो गया है. 89 साल की उम्र में शम्मी ने दुनिया को अलविदा कह दिया. शम्मी ने एक से बढ़कर एक कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है. आखिरी बार फराह खान और बोमन इरानी की फिल्‍म 'शीरी फरहाद की तो निकल पड़ी' में नजर आईं थीं.

उनका असली नाम नर्गिस राबदी था लेकिन सब उन्हें शम्मी आंटी के नाम से ही जानते थे. उनके निधन की खबर मिलते ही महानायक अमिताब बच्चन ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी. बिग बी ने ट्वीट किया, 'शम्‍मी आंटी.. बेहतरीन एक्‍ट्रेस, फिल्‍म इंडस्‍ट्री को अपने सालों के योगदान के बाद, दुनिया से चली गई हैं. वह लंबी बीमारी से जूझ रही थीं.. उम्र.. दुखद.. धीरे-धीरे सब जा रहे हैं...'.

T 2735 - Shammi Aunty .. prolific actress, years of contribution to the Industry, dear family friend .. passes away ..!! A long suffered illness, age .. Sad .. slowly slowly they all go away .. pic.twitter.com/WYvdhZqo8X

फिल्मों के साथ साथ शम्मी ने कई टेलीविजन सीरीज में भी काम किया है. उनके चर्चित शो ‘देख भाई देख’ को कौन भूल सकता है? ‘ज़ुबान संभाल के’, ‘फ़िल्मी चक्कर’ जैसे शो में भी उन्होंने अभिनय किया. उनके नाम लगभग 200 फ़िल्में दर्ज हैं.

उन्होंने छोटी उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया था. शम्‍मी ने फिल्‍म प्रोड्यूसर सुल्‍तान अहमद से शादी की थी और यह शादी थी. हालांकि 7 साल बाद ही दोनों एक दूसरे से अलग हो गए थे. शम्‍मी ने लगभग 64 सालों तक फिल्‍मों में काम किया और वह 'कुली नंबर 1', 'खुदा गवाह', 'हम', 'अर्थ', 'द बर्निंग ट्रेन' जैसी कई फिल्‍मों में नजर आ चुकी हैं.

One of the finest actresses shammiji passes away leaving behind her memories on celluloid! She was a darling, always smiling, we will miss her! Deepest condolences to the family ???? #ripshammiji #ripshammi pic.twitter.com/cliGpHx93T