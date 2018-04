सलमान की सजा पर बोलीं शिल्पा शिंदे- अच्छे इंसान को सजा देना स्वीकार्य नहीं है

मुंबई: जोधपुर की स्पेशल कोर्ट ने 1998 में काले हिरन के शिकार मामले में गुरुवार को सलमान खान को दोषी ठहराया और पांच साल जेल की सजा सुनाई. ये खबर सुनकर पूरा बॉलीवुड सकते में है. बॉलीवुड से लेकर टेलीविजन जगत के सितारों ने ये खबर सुनते ही अपना दुख जाहिर किया. सलमान को सजा मिलने से टीवी पर 'भाबी जी' के नाम से मशहूर अभिनेत्री शिल्पा शिंदे में भी काफी दुखी हैं. उन्होंने ट्विटर पर नाराजगी भरी प्रतिक्रिया दी.

उन्होंने ट्वीट किया, "कितने बाघों का शिकार हुआ है और उन पर न्याय की क्या स्थिति है? विकास के नाम पर कितने जंगल काटे गए हैं? क्या यह वन्यजीव को मारे जाने की तरफ नहीं ले जाता? इसके लिए किसे सजा मिलेगी? एक अच्छे इनसान को सजा देना स्वीकार्य नहीं है."

Punishing a good human being is not acceptable.

Animal poaching is ever increasing, jungles are cut in the name of urban development, isn't it leading to wildlife killing, who will be punished for that?#SalmanKhan@BeingSalmanKhan#BlackBuckPoachingCase