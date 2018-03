First Look: फिल्म 'साहो' से समाने आया श्रद्धा कपूर का लुक, आते ही वायरल हुई तस्वीर

#firstlook @shraddhakapoor #sahoo #newfilm #newteam #oldus #prabhas #uvcreations #makeup @shraddha.naik #hair @rohan_jagtap_ @menonnikita #costumes @leepakshiellawadi #lovemywork ❣️ #thankyouuniverse ✨

A post shared by Shraddha Naik (@shraddha.naik) on Mar 4, 2018 at 7:54pm PST