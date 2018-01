Video: ज़रा सी बात पर लाइव कॉन्सर्ट में अरिजीत सिंह ने दी थी गाली, सोशल मीडिया पर अब हो रहा वायरल

नई दिल्ली: आवाज के कारण सिगंर अरिजीत सिंह की फैंन फॉलोइंग बॉलीवुड के किसी सुपरस्टर जितनी ही है लेकिन हाल ही में सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें लाइव कॉन्सर्ट के दौरान अरिजीत की एक हरकत से फैंस काफी नाखुश हैं. दरअसल, सोशल मीडिया पर अरिजीत का जो वीडियो वायरल हो रहा है उस वीडियो में नजर आ रहा है कि अरिजीत एक कॉन्सर्ट में 'नादान परिंदे' गाना गा रहे थे. इसी बीच उनका माइक स्टैंड से गिरने लगा जिस पर अरिजीत भड़क गए और गाली देते हुए बोले कोई इस माइक को ठीक करेगा.

अरिजीत को देख कॉन्सर्ट के संचालक तुरंत मौके पर पहुंचे और उन्होंने माइक को सही किया जिसके बाद अरिजीत ने दोबारा से गाना गाना शुरू किया. हालांकि आप को बता दें कि अरिजीत का ये वीडियो नया नहीं है बल्कि काफी पुराना है. लेकिन फैंस अब लगातार उनके इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

यूं तो अरिजीत काफी शांत स्वभाव के लगते हैं इसी कारण से इस वीडियो में अरिजीत का ये रवैया देखने के बाद फैंस भी काफी हैरान हैं. उनका कहना है कि ये अरिजीत हैं ही नहीं क्योंकि वो ऐसा नहीं कर सकते हैं. यहां देखिए अरिजीत का वीडियो और सोशल मीडिया यूजर्स के कमेंट्स:

Tried to be Mohit Chauhan but he did not know how he was sounding ????????

It seems like voice over ... how could one sing so bad ... even kid dont say nadan for Nadaa in that song ...