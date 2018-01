Padman Vs Padmavat: सोशल मीडिया पर उड़ा मजाक, 'पीरियड्स' पर बनी फिल्म से टकराएगी 'पीरियड' फिल्म

A true Republic Day is when a period film and a film on periods are releasing on the same day..Jai Ho

— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) January 9, 2018











If Padman picks up the ‘i’ that Padmavat drops, they’ll have to call it ‘Padmani’.

From the frying pan into the pyre. #Padmavati



— Apurva Asrani (@Apurvasrani) December 30, 2017











Rajasthan Govt still doesn't want Padmavat released. Bhansali should change the name to Padman and tell them it's a 'period' drama

— Rahul da Cunha (@RahuldaCunha) January 8, 2018







If Padmavati does release on the same day as Padman, it will be a first for Hindi films. Two period films on the same day.



— Naomi Datta (@nowme_datta) January 8, 2018







इस महीने गणतंत्र दिवस के मौके पर 25 तारीख को दो बड़ी फिल्म रिलीज हो रही है. अक्षय कुमार की 'पैडमैन' तो पहले से ही इस दिन रिलीज होने वाली थी. कल भंसाली की फिल्म 'पद्मावत' की नई रिलीज डेट का ऐलान हुआ कि ये फिल्म भी 25 जनवरी को ही रिलीज होगी. इसके साथ ही ये बहस भी शुरू हो गई कि इससे किस फिल्म का ज्यादा नुकसान होगा और किसका फायदा. इस बहस के बीच सोशल मीडिया पर इन दोनों फिल्मों की भिड़ंत को लेकर मज़ाक उड़ने लगा. जिस मुद्दे पर इसका मज़ाक उड़ाया जा रहा है कि उसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे.आम जनता के साथ आज बॉलीवुड के कई बड़े दिग्गज भी इसमें शामिल हो गए. जाने माने फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा ट्विटर पर लिखा, ''असली गणतंत्र दिवस यही है जब एक पीरियड फिल्म और एक पीरिडय पर बनी फिल्म दोनों साथ-साथ रिलीज हो रही हैं. जय हो''इसे संयोग ही कहा जाएगा कि दोनों फिल्मों का पहले पांच अक्षर एक ही है- Padma. इसे लेकर भी कुछ इस तरह के पोस्टर भी सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहे हैं.फिल्ममेकर अपूर्वा असरानी ने लिखा है कि Padmavati से जिस 'I' को हटाकर Padmavat किया गया है उसे अगर Padman में जोड़ दिया जाय तो वो Padmini (पद्मिनी) हो जाएगा. 'पद्मावती' में रानी 'पद्मिनी' की कहानी को ही दिखाया गया है जिसे लेकर बवाल मचा है. पहले से ही मेकर्स इसे काल्पनिक बता रहे हैं और अब इस फिल्म में इस बात का डिस्क्लेमर भी लगाया जाएगा.पहले आपको बता दें कि 'पैडमैन' एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो अरुणाचलम मुरुगननथम के जीवन पर आधारित है. वह तमिलनाडु में 'पैड मैन' के नाम से लोकप्रिय हैं. उन्होंने कम लागत वाले सेनेट्री पैड बनाने वाली मशीन का आविष्कार किया था. इस आविष्कार के बाद उन्हें पदम श्री से सम्मानित भी किया गया था. अब उसी पर अक्षय फिल्म लेकर आ रहे हैं जिसमें 'पैडमैन' को सुपरहीरो बताया गया है.वहीं, संजय लीला भंसाली की फिल्म 'पद्मावत' एक पीरियड फिल्म है. रानी 'पद्मिनी' को लेकर बनी इस फिल्म को लेकर पिछले साल मचे बवाल के बाद इसका टाइटल बदलकर 'पद्मावती' से 'पद्मावत' कर दिया गया है. साथ ही सेंसर बोर्ड ने मेकर्स से एक डिस्केलमर भी एड करने को कहा गया है जिसमें ये लिखा गया हो कि ये काल्पनिक फिल्म है.