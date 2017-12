अनुपम खेर की ये हॉलीवुड फिल्म पोर्न वेबसाइट पर डाली गई, इस एक्टर ने उठाया मामला

नई दिल्ली: साल 2017 की सबसे ज्यादा क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्मों में शुमार फिल्म अनुपम खेर स्टारर 'द बिग सिक' को किसी अनजान शख्स ने पोर्न वेबसाइट पोर्नहब पर अपलोड कर दिया है. इस बात की जानकारी इस फिल्म का हिस्सा रहे एक्टर और कॉमेडियन कुमैल ननजियानी ने शेयर की .

कुमैल ने अपने ट्विटर पर ये खबर साझा करते हुए लिखा, जो लोग मेरी फिल्म #TheBigSick देखना चाहते हैं और जिनके पास अमेजन प्राइम वीडियो नहीं और न ही वो लोग ऑनलाइन इस फिल्म को खरीद सकते हैं उनके लिए ये फिल्म अब पोर्नहब पर मौजूद है... अब मुझसे कोई ये न पूछे कि मुझे ये कैसे पता है क्योंकि ये बेहद निजी है. और ये मजाक नहीं है.

For those of you who wanna watch #TheBigSick with your families & don’t have Amazon Prime or can’t afford to purchase it: