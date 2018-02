'हैप्पी फिर भाग जाएगी' 24 अगस्त को रिलीज होगी

मुंबई: वर्ष 2016 की फिल्म 'हैप्पी भाग जाएगी' का सीक्वल 'हैप्पी फिर भाग जाएगी' 24 अगस्त को रिलीज होगा. इसके पहले भाग में भगौड़ी दुल्हन की भूमिका निभा चुकीं अभिनेत्री डायना पेंटी सीक्वल के साथ वापसी कर रही हैं. वह 'हैप्पी फिर भाग जाएगी' अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा के साथ हैं जिनका भी किरदार एक भगौड़ी दुल्हन का है.

डायना ने मंगलवार को ट्वीट किया, "अब पता चला कि अकेली मैं ही हैप्पी नहीं हूं. एक और है जो भाग खड़ी हुई है. जूते बांध लो सोनाक्षी सिन्हा. 'हैप्पी फिर भाग जाएगी'. 24 अगस्त."

Turns out I'm not the only 'Happy' around, there's one more on the run! Lace up @sonakshisinha, let's get this started 💃💃 #HappyPhirrBhagJayegi - 24th August @ErosNow @cypplOfficial pic.twitter.com/Jb9sKusD0J