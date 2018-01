नई दिल्ली: फिल्मों के मामले में 2018 की शुरूआत धमाकेदार हैं. इस साल की शुरूआत बॉक्स ऑफिस पर 'पैडमैन' और 'पद्मावत' जैसी फिल्मों रिलीज के साथ हो रही है. कल ही कॉमेडी फिल्म 'टोटल धमाल' के रिलीज डेट का ऐलान हुआ है जिसमें अजय देवगन, अरशद वारसी और जावेद जाफरी मुख्य भूमिका में होंगे. इसके साथ ही एक और कॉमेडी फिल्म 'बूम बूम इन न्यूयॉर्कट का आज ऐलान हो गया है. इस फिल्म में करन जौहर, दिलजीत दोसांझ, सोनाक्षी सिन्हा, लारा दत्ता और रितेेश देशमुख मुख्य भूमिका में नज़र आएँगे. तरन आदर्श ने आज सोशल मीडिया के जरिए इस फिल्म की जानकारी दी है. ‘बूम बूम इन न्यूयॉर्क’ एक 3D कॉमेडी फिल्म होगी.

#BreakingNews: Karan Johar, Diljit Dosanjh, Sonakshi Sinha, Riteish Deshmukh, Lara Dutta and a massive ensemble cast... #BoomBoomInNewYork [3D], a comedy, to release on 23 Feb 2018... Chakri Toleti directs... Vashu Bhagnani and Wiz Films produce the film.