एटिट्यूड को लेकर सोनम कपूर ने सोनाक्षी से मांगी माफी, दबंग गर्ल बोलीं 'कुछ न कुछ कहना पड़ता है'

नई दिल्ली: फिल्मों में काफी समय से कुछ बेहतरीन न करने वाली बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा इन दिनों काफी स्पॉटलाइट में आ गईं है. ये मामला जुड़ा है सोनम कपूर से. दरअसल, सोनाक्षी सिन्हा ने सोनम कपूर के उस ट्वीट का जवाब दिया है जिसमें सोमन कपूर ने सोनाक्षी से माफी मांगी थी. हाल ही में सोनाक्षी ने एक्ट्रेस नेहा धूपिया के टॉक शो ‘वोग बीएफएफ’ में शिरकत की थी.

यहां उन्होंने नेहा के एक सवाल पर सोनम का नाम लेते हुए कहा कि उन्होंने मुझे बेवजह एटिट्यूड और टशन दिखाया. शो के एक हिस्से में नेहा ने सोनाक्षी से पूछा कि क्या उन्हें कभी किसी बॉलीवुड स्टार ने बेवजह एटिट्यूड दिखाया है. इसके जवाब में सोनाक्षी ने सोनम कपूर का नाम लेते हुए कहा, ‘सोनम कपूर ने उन्हें एक बार काफी एटिट्यूड और टशन दिखाया था और उन्हें लगता है कि यह बेवजह था'.

जैसे ही सोनम कपूर को इस बारे में पता चला उन्होंने झट से सोशल मीडिया पर ट्वीट के जरिए सोनाक्षी से माफी मांगी ली. ट्वीट करते हुए सोनम कपूर ने लिखा, 'सोनाक्षी मैं हमेशा से ही तुम्हारे लिए नर्म रही हूं. याद नहीं मैंने कब तुम्हें एटिट्यूड दिखाया! अगर तुम्हें ऐसा लगा हो तो मुझे माफ करना.'

Thanks @ManishMalhotra ❤️????@sonakshisinha sona I’ve always been warm towards you , don’t remember showing you attitude! If you feel that way I’m sorry! ❤️❤️❤️ https://t.co/VyLjIbA99W