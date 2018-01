सोनम कपूर ने ब्वॉयफ्रेंड के साथ कुछ इस अंदाज में मनाया New Year, देखें Inside फोटोज

@sonamkapoor Sonam Kapoor from her story ♥️???? . Sonam kapoor in Paris with @anandahuja ???????? . سونام كابور عبر ستوري الانستا ♥️???? . سونام كابور في باريس مع حبيبها اناند ???????? . #SonamKapoor #AnandAhuja #سونام_كابور #اناند_اهوجا

A post shared by H K ???? (@sonamkapoor_arabiic) on Jan 1, 2018 at 3:24pm PST