Box Office: ‘पैडमैन’ को पीछे छोड़ साल 2018 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी ‘सोनू के टीटू की स्वीटी’

नई दिल्ली: फिल्म ‘प्यार का पंचनामा’ बनाकर मशहूर हुए निर्देशक लव रंजन की हालिया रिलीज फिल्म 'सोनू के टीटू की स्वीटी' बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है. फिल्म 23 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और तब से लेकर अब तक इसने 82 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बिजनेस कर लिया है. खास बात ये है कि 'सोनू के टीटू की स्वीटी' ने अक्षय कुमार की फिल्म ‘पैडमैन’ के ऑलटाइम बॉक्स कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है और साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है. पहले पायदान पर ‘पद्मावत’ है.

फिल्म ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श के मुताबिक 'सोनू के टीटू की स्वीटी' ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर शनिवार को 4.12 करोड़ रुपए कारोबार किया. इसके साथ ही फिल्म की कुल कमाई 82.10 करो़ड़ रुपए जा पहुंची है. आपको बता दें कि अक्षय कुमार, सोनम कपूर और राधिका आप्टे स्टारर फिल्म 'पैडमैन' का ऑल टाइम कलेक्शन लगभग 81 करोड़ रुपए ही था.

#SonuKeTituKiSweety is now the SECOND HIGHEST GROSSER of 2018, after #Padmaavat... Crosses #PadMan [approx ₹ 81 cr]… [Week 3] Fri 2.27 cr, Sat 4.12 cr. Total: ₹ 82.10 cr. India biz... SUPER-HIT... #SKTKS