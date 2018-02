Details: हार्ट अटैक से नहीं बाथटब में डूबने से हुई श्रीदेवी की मौत

दुबई: बॉलीवुड अभिनेत्री श्रीदेवी की अचानक हुई मौत के मामले में एक नया मोड़ आया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि उनकी मौत बाथरूम में चक्कर आने पर बाथटब में गिरने से डूबकर हुई. इस खुलासे के कारण ही उनके शव को भारत वापस लाने में देरी हो रही है. दो दिन पहले शनिवार रात को ऐसी खबरें थीं कि उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है, लेकिन दुबई पुलिस की रिपोर्ट में कहा गया है कि 54 वर्षीय अभिनेत्री की मौत अपने होटल के बाथरूम में अचानक चक्कर आने के बाद बाथटब में गिरने से डूबकर हुई थी.

अभिनेत्री की मौत के मामले में एक नया मोड़ यह भी आया है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट में यह कहा जा रहा है कि उनके खून में शराब के अवशेष भी मिले हैं. रिपोर्ट की तस्वीर को साझा करते हुए गल्फन्यूज ने कहा कि श्रीदेवी के खून में शराब के अवशेष पाए गए. साथ ही रिपोर्ट में उनका संतुलन खोने, बाथटब में गिरने और डूबने की बात कही गई है.

खलीजटाइम्स डॉट कॉम के मुताबिक, उनके शव को जल्द ही अल मुहैसना संलेपन केंद्र भेजा जाएगा और उसके बाद मुंबई के लिए रवाना किया जाएगा.

दुबई के आधिकारिक मीडिया ऑफिस ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट के मुताबिक, दुबई पुलिस ने मामले को दुबई पुलिस अभियोजन को ट्रांसफर कर दिया है, जो इस तरह के मामलों में नियमित रूप से कानूनी कार्यवाही करते हैं. गल्फन्यूज के एक अधिकारी ने बताया, "घटना के आस पास के हालात को नियत करने के लिए जांच अभी चल रही है, क्योंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट कह रही है कि उनकी मौत सिर्फ डूबने से हुई है."

Forensic report: Accidental drowning is cause of #Sridevi's death. https://t.co/vYS1il1E7T pic.twitter.com/BY2XjEG1nr