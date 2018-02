सुमित राघवन की पत्नी के सामने BMW से उतरे शख्स ने किया मास्टरबेट, 2 घंटे में आरोपी गिरफ्तार

A white BMW with last 4 digits 1985 needs to be traced. The driver wearing a grey safari who had parked near #ParleTilakSchool #VileParleEast started masturbating in front of my wife. Before she could slap him he escaped. She could note down just the last 4 digits@MumbaiPolice

— Sumeet (@sumrag) February 19, 2018



#Mumbai: Wife of actor Sumeet Raghavan files complaint in Vile Parle Police Station against an unknown driver who was allegedly mastrubating in a car near her residence. Investigation underway.

— ANI (@ANI) February 19, 2018



After lodging the F.I.R at 4.15pm,the cops have nabbed the bastard in 2 hrs flat.. Hats off @MumbaiPolice gratitude and respect. #VileParlePoliceStation and the concerned officers #Salute ♥

God forbid if at all such things happen,please go to the cops. Don't suffer. Speak up.

— Sumeet (@sumrag) February 19, 2018

कई बॉलीवुड फिल्मों में अपने काम से एक अलग मुकाम बनाने वाले और टीवी जगत के खासे चहेते कलाकार सुमित राघवन की पत्नी चिन्मयी सुर्वे के साथ सेक्सुअल हरासमैंट का मामला समाने आया है. सोमवार को सुमित ने अपने ट्विटर के जरिए इस मामले को सबके सामने रखा और मुंबई पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई.सुमित ने ट्विटर के माध्यम से बताया, ''एक सफेद रंग की BMW से उसका ड्राइवर निकला और उसने मेरी पत्नी के सामने मास्टरबेशन करना शुरू कर दिया. इससे पहले की मेरी पत्नी उसे थप्पड़ लगाती वो भाग खड़ा हुआ. ये घटना विले पार्ले ईस्ट की है. जल्दबाजी में मेरी पत्नी गाड़ी के आखिरी 4 डीजिट नोट कर पाई और वो नंबर हैं 1985. इस गाड़ी को ट्रेस किया जाना चाहिए. ''इस मामले में सुमित राघवन की पत्नी चिन्मयी सुर्वे ने विले पार्ले पुलिस स्टेशन में अंजान ड्राइवर के खिलाफ उनके घर के बाहर कथित तौर पर उनके घर के बाहर मास्टरबेशन करने को लेकर मामला दर्ज करवाया.इस मामले में पुलिस की मुस्तैदी नजर आई, पुलिस ने शिकायत के मात्र 2 घंटे के भीतर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. एक अगले ट्वीट में लिखा, 'शाम 4.15 बजे मैंने शिकायत दर्ज की थी और महज 2 घंटे के भीतर आरोपी पकड़ा गया. मुंबई पुलिस और विले पार्ले पुलिस स्टेशन के ऑफिसर्स को सलाम.'आपको बता दें कि सुमित राघवन ने कई बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है जिनमें अजय देवगन, अक्षय कुमार जैसे एक्टर्स के नाम शामिल हैं. उन्होंने 'साराभाई वर्से साराभाई' धारावाहिक से नाम कमाया था.