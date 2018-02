श्रीदेवी की मौत पर बोले सनी देओल- दुनिया उन्हें हमेंशा याद रखेगी

नई दिल्ली: अपने दमदार अभिनय से सिने प्रेमियों के दिलों पर राज करने वाली दिग्गज अभिनेत्री श्रीदेवी का दुबई में बीती रात दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया. ‘सदमा’, ‘चांदनी’, ‘लम्हे’ से लेकर ‘इंग्लिश विंग्लिश’ और ‘मॉम’ आदि फिल्मों में तक विविधतापूर्ण किरदारों को पर्दे पर सजीव बनाने वाली श्रीदेवी 54 वर्ष की थीं. उनके असामयिक निधन से बॉलीवुड सदमे में है. उनके निधन को लेकर बॉलीवुड की गई जानीमानी हस्तियों ने सोशल मीडिया पर अपना शोक व्यक्त किया. श्रीदेवी के निधन पर उनके साथ कुछ फिल्मों में काम कर चुके सनी देओल ने भी अपना दुख जताया है.

सनी देओल ने श्रीदेवी की एक मुस्कुराती हुई तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है, ''जब कैमरा रोल होता था तो श्रीदेवी पूरे फ्लोर में जगमगाहट भर देती थीं. हमने साथ में कुछ ही फिल्में की थीं. मैंने उनके साथ काम के दौरान खूब इन्जॉय किया और हम कभी-कभी ही बात करते थे. उनके फैंस उन्हें हमेंशा याद रखेंगे, पूरी दुनिया उन्हें हमेंशा याद रखेगी.''

The moment the camera rolled SHREE would light up the floor ........... We did a few films together and I enjoyed working with her though we rarely spoke. I am going to miss her. Her fans r going to miss her the world is going to miss her. pic.twitter.com/6NyNi2Krf1