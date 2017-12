Veeramadevi: सनी लियोनी की तमिल फिल्म का पहला पोस्टर रिलीज, ट्विटर पर कर रहा ट्रेंड

नई दिल्ली: सनी लियोनी की फिल्मों के लिए फैंस में काफी उत्साह रहता है ऐसे में कुछ समय पहले सनी लियोनी ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी थी कि जल्द ही वो साउथ कि फिल्म में काम करती नजर आने वाली हैं.

अब उनकी इसी तमिल फिल्म का पोस्टर रिलीज किया है. इस फिल्म का नाम 'वीरमादेवी' है. सोशल मीडिया पर पोस्टर रिलीज इवेंट की कुछ तस्वीरें ट्वीट की गई थी जिसके चलते #Veeramadevi हैषटैग ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था.

इस फिल्म की बात करें तो बताया जा रहा है कि ये एक ऐतिहासिक टच और एक्शन से लबरेज फिल्म होगी. इस फिल्म के प्रोड्यूसर पोंस स्टेफिन हैं.

फिल्म के पहले पोस्टर रिलीज किया जा चुका है जिसमें तमिल भाषा में फिल्म का नाम 'वीरमादेवी' लिखा हुआ है. इसके अलावा सनी लियोन ने एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें उन्होंने तमिल बोलते हुए पोस्ट रिलीज होने की बात कही.

आपको बता दें कि ये फिल्म तमिल के साथ साथ अन्य भाषा में भी होगी. फिल्म में सनी के रोल की बात करें तो वो लीड रोल में नजर आने वाली हैं. सनी का किरदार वीरमादेवी का ही होगा.

We are excited and proud to present you #Veeramadevi it is! She is here to rule...An untold story with historical touch, action packed thriller from our @SunnyLeone @vcvadivudaiyan @DoneChannel1 #SunnyLeoneInSouth #SunnyLeoneInTamil pic.twitter.com/ufr6wXLkOS