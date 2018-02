इस फिल्म के चलते तापसी पन्नू की ‘दिल जंगली’ की तारीख बदली

मुंबई: बॉलीवुड फिल्म 'दिल जंगली' की रिलीज की तारीख आगे बढ़ा दी गई है और अब ये 16 फरवरी की बजाय 9 मार्च को रिलीज होगी. 'पद्मावत', 'पैडमैन' और इसके बाद 'अय्यारी' की रिलीज की तारीख में बदलाव के बाद, पूजा एंटरटेंमेंट ने तापसी पन्नू-साकिब सलीम स्टारर फिल्म को लेकर ये फैसला लिया है.

फिल्म के निर्माताओं ने बताया, "दोनों फिल्मों 'अय्यारी और 'दिल जंगली' के हित को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है." 'अय्यारी' के निर्माता नीरज पांडे और जयंतीलाल गडा ने एक संयुक्त बयान में कहा, "इस इंडस्ट्री में, एक-दूसरे की मदद जरूरी है और यह एकजुटता लंबे समय तक काम आती है."

So a little more wait and we shall be there :) #DilJuunglee on 9th March 2018 now ! https://t.co/A5JEGaiev3