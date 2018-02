श्रीदेवी का अंतिम दर्शन नहीं कर पाए फैन्स की आंखों में आंसू

मुंबई: श्रीदेवी के अंतिम दर्शन के लिए लोगों को तांता लगा रहा, लेकिन उनके कई फैंस उनका आखिरी दर्शन करने में नाकाम रहे. अंधेरी के सेलिब्रेशन स्पोर्ट्स क्लब में रखा गया था और वहीं से दोपहर दो बजे उनकी अंतिम यात्रा शुरू हुई. श्रीदेवी के अंतिम दर्शन के लिए पूरे देश भर से उनके फैंस सेलिब्रेशन स्पोर्ट्स क्लब पहुंचे थे. हालांकि, उनके कई फैंस को श्रीदेवी की आखिरी झलक देखने को नहीं मिल पाई.

श्रीदेवी का दर्शन करने काफी लोग आए थे उनमें एक महिला भी मुंबई के सेलिब्रेशन स्पोर्ट्स क्लब पहुंची थीं. मगर वक्त खत्म हो जाने की वजह से वह श्रीदेवी के अंतिम दर्शन नहीं कर पाईं.

एबीपी न्यूज़ के कैमरे के सामने उन्होंने बिलखते हुए इस बात की शिकायत की कि उन्हें श्रीदेवी के दर्शन करने को नहीं मिला. बिलखती हुई महिला बार-बार गुजारिश कर रही थीं कि उन्हें श्रीदेवी के अंतिम दर्शन करने दिया जाए. महिला बताती हैं कि वे नागपुर से मुंबई श्रीदेवी के अंतिम दर्शन करने आ रही थीं. रास्ते में उनकी ट्रेन लेट हो गई, जिसकी वजह से वह वक्त पर नहीं पहुंच पाईं. वह महिला बताती हैं कि वह श्रीदेवी को अपनी बड़ी बहन की तरह मानती थीं.

इस तरह से श्रीदेवी को खोने का गम उनके हरेक फैंस की आंखों में देखा जा रहा है.

