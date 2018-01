सोनम कपूर ने सोशल मीडिया पर बताया इस चीज ने बिगाड़ी उनकी बॉडी की शेप

नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेत्री सोनम कपूर अपनी खूबसूरती और बॉडी लैंग्वेज के लिए जानी जाती हैं लेकिन हाल ही में सोशल मीडिया ट्विटर के जरिए उन्होंने बताया कि कैसे फोम के गद्दे उनकी बॉडी के लिए परेशानी का करण बन गए.

दरअसल सोनम ने ट्वीट करते हुए बताया है कि फोम के गद्दों पर सोने से उनकी गर्दन और बॉडी पर काफी बुरा असर पड़ा है. इसके साथ ही सोनम ने अपने ट्वीट में हिदायत दी है कि सभी मार्केटिंग के मकड़जाल से बचकर ही शॉपिंग करें.

सोनम कपूर ने ट्वीट करते हुए लिखा 'फोम गद्दे की कड़वी यादें. उनका इस्तेमाल करने के बाद पूरे शरीर और गर्दन की शेप खराब हो गई है. कृपया मार्केटिंग के झांसे में न फंसें.'

Memory foam mattresses are a con.. whole body and neck in bad shape after using them.. please don’t fall for the marketing bull.