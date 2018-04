जैकी श्रॉफ से तुलना पर बेटे टाइगर ने कहा, 'हीरो सिर्फ एक हो सकता है और वो डैड हैं'

'हीरो', 'राम लखन', 'खलनायक', 'यादें' और 'कर्मा' जैसी फिल्मों में जैकी श्रॉफ का निर्देशन कर चुके फिल्मकार सुभाष घई ने ट्विटर पर टाइगर श्रॉफ और उनके पिता जैकी श्रॉफ दोनों की तारीफ की.

घई ने लिखा, " साल 1980 में 'हीरो' से अब 2018 की 'हीरो' में पिता जैकी को टाइगर की सफलता के रूप में सम्मान मिला है. मुझे दोनों पर बेहद गर्व है. भगवान पूरे परिवार पर प्यार बना रखे."

A Great tribute to his father #jacki shroff is his own bright son @iTIGERSHROFF as #Hero Vs Hero since 80s n now 2018

I feel so proud of both of them ????????????????God bless the family with love n dedication all over ???????? pic.twitter.com/sR4LXeOhOX