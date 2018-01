टाइगर जिंदा है: दूसरे हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है सलमान-कैटरीना की फिल्म

नई दिल्ली: बॉक्स ऑफिस पर 'टाइगर' की दहाड़ जारी है और सलमान खान की ये फिल्म रिलीज के दूसरे हफ्ते में भी अच्छी कमाई कर रही है. इस फिल्म ने 14 दिनों में 291 करोड़ की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया है. ऐसा माना जा रहा है कि ये फिल्म इस वीकेंड भी अच्छी कमाई करेगी क्योंकि इस हफ्ते सिनेमाघरों में कोई बड़ी फिल्म रिलीज नहीं हो रही है. इस हफ्ते अगर इस फिल्म को देखने लोग सिनेमाहॉल पहुंचे तो सलमान जल्द ही अपनी ही फिल्म 'सुल्तान' और 'बजरंगी भाईजान' की कमाई का रिकॉर्ड तोड़ देंगे. इन दोनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर क्रमश: 300.45 और 320.34 करोड़ की कमाई की है.

#TigerZindaHai has a TERRIFIC Week 2... Will cross ₹ 300 cr mark + *lifetime biz* of #Sultan [₹ 300.45 cr] in Weekend 3… [Week 2] Fri 11.56 cr, Sat 14.92 cr, Sun 22.23 cr, Mon 18.04 cr, Tue 7.83 cr, Wed 5.84 cr, Thu 5.09 cr. Total: ₹ 291.55 cr. India biz. #TZH