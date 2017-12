6 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर TZH ने की धुंआधार कमाई, टूटा रिकॉर्ड, जानें कलेक्शन

नई दिल्ली: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान और कैटरीना कैफ स्टारर फिल्म ‘टाइगर जिंदा है’ बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई कर रही है. इस फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 6 दिनों में 190 करोड़ की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया है. इस तरह इस साल रिलीज होने वाली फिल्म में 6 दिनों में इतनी धुंआधार कमाई करने वाली पहली फिल्म बन गई है. इससे पहले सबसे ज्यादा कमाई का रिकॉर्ड 'गोलमाल अगेन' के पास था जिसने 7 दिनों में 136 करोड़ की कमाई की थी. लेकिन 'टाइगर ज़िंदा है' ने 6 दिनों में ही 'गोलमाल अगेन' से बहुत आगे निकल गई है और आज की कमाई के साथ ये फिल्म 200 करोड़ में क्लब में शामिल हो जाएगी.

#TigerZindaHai is a ONE-HORSE RACE... Continues its DREAM RUN... All set to cruise past ₹ 200 cr mark today [Thu]... Fri 34.10 cr, Sat 35.30 cr, Sun 45.53 cr, Mon 36.54 cr, Tue 21.60 cr, Wed 17.55 cr. Total: ₹ 190.62 cr. India biz. #TZH