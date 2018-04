Sanju Twitter Reaction: टीजर देख फैंस बोले- कौन रनबीर कपूर ये तो संजय दत्त हैं...

नई दिल्ली: रनबीर कपूर की आने वाली फिल्म 'संजू' का टीजर और फर्स्ट लुक आज ही रिलीज किया गया है. इस फिल्म में रनबीर कपूर बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त की जिंदगी को परदे पर उकेरते नजर आने वाले हैं. इस फिल्म के टीजर को काफी पसंद किया जा रहा है. सोशल मीडिया पर मिलने वाले रिएक्शन्स की बात की जाए तो वो काफी अच्छे हैं. सभी राजकुमार हिरानी और रणबीर कपूर की तारीफ कर रहे हैं.

दर्शकों को फिल्म के टीजर में रनबीर कपूर की अदाकारी सबसे ज्यादा पसंद आ रही है, उनका कहना है कि टीजर में रनबीर कपूर एक दम संजय दत्त की तरह लग रहे हैं. अपनी बेमिसाल अदाकारी के दम पर रनबीर एक बार भी यह अहसास नहीं होने देते कि स्क्रीन पर संजू बाबा नहीं बल्कि रनबीर कपूर हैं.

इस फिल्म को '3 इडियट्स' और 'पीके' जैसी फिल्मों का डायरेक्शन कर चुके राजकुमार हिरानी ने डायरेक्ट किया है. इसके साथ ही अब एक से एक अलग किरदार को परदे पर निभाकर अपना लोहा मनवाने वाले रनबीर कपूर ने फिल्म में संजय दत्त की भूमिका निभाई है. उनके लुक को देखने के बाद तो साफ है कि रनबीर इस किरदार के साथ पूरा इंसाफ करते नजर आने वाले हैं. इसके साथ ही रनबीर और राजकुमार हिरानी पहली बार साथ काम कर रहे हैं.

यहां देखिए फिल्म के टीजर को मिल रहे सोशल मीडिया यूजर्स के रिएक्शंस:



Wait. Was it really ranbir kapoor or a sanjay dutt doppelganger? #SanjuTeaser

— Kaustubh Paira (@KAUS_tweets) April 24, 2018



#SanjuTeaser gave me goosebumps. #RanbirKapoor is outstanding beyond words. @RajkumarHirani manages to keep the tone so light, fun and easy even on such serious topics, sir it is just F-A-N-T-A-S-T-I-C. Dying dying dying to see #Sanju! @foxstarhindi @VVCFilms

— Khyati M (@khyatimadaan) April 24, 2018



Whose voice is it,#RanbirKapoor's or @duttsanjay's ?

Recognizing of voice is damn difficult LOL ????

This film,#Sanju is gonna cross the records of #PK, Mark my words! https://t.co/rNJfYJpP3Y

— Ayaan (@AyanGV_2) April 24, 2018



Ranbir Kapoor or Sanjay Dutt. pic.twitter.com/cw61V9qco7

— Bunny (@Bunny_I_) April 24, 2018



TELL ME HE IS NOT RK ITS BABA HIMSELF!! Man a @RajkumarHirani film starring Ranbir Kapoor aur kya chahiye! Blockbuster TEASER#SanjuTeaser #sanju pic.twitter.com/hwFHpFWqgN

— Prashant (@prashant11hr) April 24, 2018

इस फिल्म में संजय दत्त की मां नरगिस के किरदार में अभिनेत्री मनीषा कोईराला दिखेंगी. उनके अलावा इसमें परेश रावल, अनुष्का शर्मा, सोनम कपूर, दीया मिर्जा, विक्की कौशल, जिम सार्भ और बोमन ईरानी जैसे नामचीन सितारे नज़र आएंगे. फिल्म 29 जून को रिलीज होगी.

टीजर में जितने भी डायलॉग हैं वो काफी उत्सुकता बढ़ा रहे हैं. इसमें रणबीर कहते हैं, ''पुलिस वालों ने झापड़ मारा, अंडरवर्ल्ड ने सुपारी निकाला, मैंने घड़ियां भी पहनीं और हथकड़ियां भी, 308 गर्लफ्रेंड्स थीं और एक AK47....'' आखिर में वो कहते हैं, ''देवियो और सज्जनों कुर्सी की पेटी बांध लीजिए मौसम बिगड़ने वाला है...''