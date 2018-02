Twitter की टीम ने अमिताभ बच्चन से की मुलाकात, बिग बी बोले – शुक्रिया

मुंबई: बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर के काम करने के तरीके को समझने के लिए इसके कुछ अधिकारियों से मुलाकात की. बच्चन ने इस महीने की शुरुआत में ट्विटर में फालोवर्स की घटती संख्या के बाद इस सोशल मीडिया साइट को छोड़ने की चेतावनी दी थी.

ट्विटर की टीम से मिलने के बाद अमिताभ बच्चन ने ट्वीट कर कहा, "समुद्र के उस पार से ट्विटर की टीम ने आकर मुझसे मुलाकात की और बताया कि ट्विटर कैसे काम करता है. शुक्रिया."

T 2619 - The Twitter team came from across the seas to visit me at work and to explain to me how TWITTER works .. thank you !

The truth of the working is so 'apparent' !! pic.twitter.com/RTJdHkepZb