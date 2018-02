UAE के अखबार खलीज टाइम्स का दावा, ‘बाथटब में बेसुध गिरी पड़ी हुई थीं श्रीदेवी’

मुंबई: बॉलीवुड अभिनेत्री श्रीदेवी की मौत को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है. यूएई के अखबार खलीज टाइम्स में श्रीदेवी के आखिरी 30 मिनट की कहानी छपी है. मौत से पहले श्रीदेवी के साथ क्या हुआ था, उसको लेकर अखबार ने एक रिपोर्ट छापी है. इस रिपोर्ट में अखबार का दावा है कि श्रीदेवी बाथटब में बेसुध गिरी पड़ी हुई थीं.

'श्रीदेवी को सरप्राइज डिनर पर ले जाना चाहते थे बोनी'

अखबार ने लिखा है, ‘’शनिवार रात बोनी कपूर मुंबई से वापस जुमैरा एमीरैट्स टॉवर्स होटल लौटे, वो श्रीदेवी को सरप्राइज डिनर पर ले जाना चाहते थे. बोनी कपूर ने होटल के कमरे में श्रीदेवी को उठाया और उनसे करीब 15 मिनट तक बात की. बोनी श्रीदेवी को डिनर पर ले जाना चाहते थे. इसके बाद ही श्रीदेवी तैयार होने के लिए वॉशरूम में गईं थीं.’’

'अंदर बाथटब में गिरी पड़ी हुई थीं श्रीदेवी'

अखबार ने आगे लिखा है, ''15 मिनट तक जब वो बाहर नहीं निकलीं तो बोनी कपूर ने वॉशरूम का दरवाजा खटखटाया जब श्रीदेवी ने दरवाजा नहीं खोला तो बोनी कपूर ने तेज धक्का देकर दरवाजा खोला, श्रीदेवी अंदर बाथटब में गिरी पड़ी हुई थीं.''

इसके बाद बोनी कपूर ने श्रीदेवी को होश में लाने की कोशिश की, लेकिन श्रीदेवी नहीं उठीं. इसके बाद बोनी ने अपने दोस्त को फोन किया. उसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई. पुलिस फौरन होटल के कमरे में पहुंची लेकिन तब तक श्रीदेवी की मौत हो चुकी थी.

Take an early look at the front page of Khaleej Times https://t.co/RxxjdWkJW8pic.twitter.com/hCVvAOibTK