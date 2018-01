मैडम तुसाड म्यूजियम में जगह बनाने वाले सबसे उम्र के सेलिब्रिटी बने वरूण धवन

मुंबई: वरुण धवन क्यों हुए प्रधानमंत्री के आगे नत मस्तक? क्यों महात्मा गांधी को किया वरुण ने नमन? अब सवाल उठा है तो जवाब भी होगा. दरअसल जगह भी खास है और वजह भी खास है और खास है ये लम्हा भी. ऐसे में वरुण ने लगाया एक तीर से दो निशाना. पहली खबर है की वरुण धवन बन गए हैं सबसे छोटे उम्र के सेलिब्रिटी जिनके हांग कांग के मैडम तुसाड म्यूजियम में वैक्स स्टैचू ने जगह बनाई है. ये अभिनेता चौथे भारतीय हैं जिसे हांग कांग के सेंटर में जगह मिली है. इससे पहले महात्मा गांधी , नरेंद्र मोदी और अमिताभ बच्चन को यह श्रेय मिल चुका है.

वरूण ने सोशल मीडिया के जरिए ये भी बताया है कि ये वही जैकेट है जो उन्होंने अपनी फिल्म एबीसीडी 2 में पहनी थी. उन्होंने बताया है कि अब उस फिल्म का ये पीस उस वगह याद के रूप में हमेंशा बना रहेगा.

The jacket is the same jacket I have worn in #abcd2 it’s the original jacket @remodsouza and now this piece of my movie is here forever. pic.twitter.com/n6hzQyE0yn