बॉल टैम्परिंग मामले में स्टीव स्मिथ को रोते देख परेशान हुए वरुण धवन, ट्वीट कर कह दी ये बात

नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेता वरुण धवन ने बॉल टैम्परिंग मामले में प्रतिबंध का सामना कर रहे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट खिलाड़ी स्टीव स्मिथ के प्रति सोशल मीडिया के जरिए सहानुभूति जताई है. ट्विटर पर वरुण ने फैंस से स्टीव को माफ़ कर देने की गुज़ारिश की है. दरअसल, हाल ही में स्टीव स्मिथ सिडनी में हुए कॉन्फ्रेंस के दौरान बॉल टैम्परिंग मामले की पूरी जिम्मेदारी खुद पर लेते हुए रो पड़े थे.

इसके बाद वरुण धवन ने स्मिथ की भावनाएं समझते हुए ट्वीट किया, 'स्टीव स्मिथ को माफ़ी मांगते और टूटा देखकर दु:खी हूं. मुझे यक़ीन है कि फ़ैंस उन्हें माफ़ कर देंगे. उन्हें देखकर लग रहा है कि गहरा पछतावा है. मुझे उम्मीद ही नहीं पक्का यक़ीन है कि वो इस मुश्किल से बेहतर क्रिकेटर बनकर उभरेंगे. मानसिक और भावनात्मक सदमा किसी भी प्रतिबंध से बड़ा है.'

Watching #stevensmith apologise and look broken is very sad. I’m sure the fans will forgive him . He looks beyond remorseful I hope and pray he will come out of this ordeal a better cricketer. The mental the emotional trauma I’m sure is bigger then Any ban. pic.twitter.com/FsDJcVs8Er