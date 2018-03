रिलीज हुआ वरुण की फिल्म 'अक्टूबर' का ट्रेलर, दिखी बेजोड़ केमिस्ट्री

नई दिल्ली: बॉलीवुड के चॉकलेटी एक्टर वरुण धवन की अपकमिंग फिल्म 'अक्टूबर' का ट्रेलर रिलीज हो गया है. फस्ट लुक में ये एक लव स्टोरी लगती है पर बता दें कि ये वरुण की बाकी फिल्मों से थोड़ी अलग होगी.

कुछ समय पहले इस फिल्म के पोस्टर और तस्वीरें जारी की गई थीं. वरुण धवन ने खुद 'अक्टूबर' का ट्रेलर रिलीज किया. फिल्म में वरुण ने शांत दिखने वाले एक शातिर लड़के का किरदार निभाया है जो होटल मैनेजमेंट का स्टूडेंट है और एक फाइव स्टार होटल में बतौर ट्रेनी काम करता है. जहां उसे क्लिनिंग और स्वीपिंग का काम मिलता है. एक्ट्रेस बनिता संधू वरुण के साथ पढ़ती हैं.

ट्रेलर में वरुण और बनिता के बीच कोई लव स्टोरी तो नहीं दिखाई गई. पर वरुण एक केयरिंग फ्रेंड केरूप में जरूर दिखाई पड़ते हैं. ट्रेलर में दिखाया गया है कि बनिता संधु के साथ एक ऐसी घटना घटती है जिसके बाद वो आईसीयू में एडमिट हो जाती है. उसके बाद वरुण अपना सारा समय उनकी देखभाल में गुजारते हैं. इसी बीच दोनों बेहद करीब आ जाते हैं.

'अक्टूबर' का ट्रेलर जारी करने से पहले वरुण ने अपने सभी सोशल मीडिया एकाउंट्स पर लाइव आकर फिल्म की शूटिंग के अपने अनुभवों के बारे में बताया. इस फिल्म को शुजीत सरकार डायरेक्ट कर रहे हैं जिन्होंने पीकू, विक्की डोनर, मद्रास कैफे जैसी फिल्में डायरेक्ट की हैं. ये फिल्म 13 अप्रैल को रिलीज हो रही है.

The wait ends ! Here’s a glimpse of the journey of Dan, Shiuli & their story of love. Watch the #OctoberTrailer now https://t.co/kz13dnRcsi @OctoberFilm2018 @ShoojitSircar @BanitaSandhu @ronnielahiri @writeonj @ZeeMusicCompany @Kinoworksllp