नहीं रहीं श्रीदेवी, शोक में डूबा बॉलीवुड और आई प्रतिक्रियाओं की बाढ़

नई दिल्ली: हिंदी सिनेमा की दिग्गज अदाकारा श्रीदेवी का दुबई में दिला का दौरा पड़ने से निधन हो गया. वो वहां एक फैमिली मैरेज अटेंड करने गई थीं. अचानक से आई इस ख़बर ने सबको सकते में डाल दिया है. आमो-खास इसपर एक जैसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. किसी के लिए इस बेहद दुखद ख़बर पर यकीन करना आसान नहीं है. पहले तो सबने यही कामना की कि ये ख़बर झूठी निकले, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है कि यही सच्चाई है. श्रीदेवी अब नहीं रहीं.

बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को जैसे ही ये खबर मिली उन्होंने इसपर अपनी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी-

सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने इससे जुड़ी प्रतिक्रिया जैसे एक ट्वीट में लिखा- न जाने क्यूँ , एक अजीब सी घबराहट हो रही है !!

दिग्गज अदाकारा प्रियंका चोपड़ा ने लिखा- मेरे पास शब्द नहीं हैं. जिन्हें उनसे प्यार था उनके लिए मैं शोक प्रकट करती हूं. ये एक काला दिन है. RIP

I have no words. Condolences to everyone who loved #Sridevi . A dark day . RIP