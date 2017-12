जब पति विराट को छोड़ देवर के साथ अनुष्का ने लगाए ठुमके, देखें VIDEO

And here comes dulhan❤❤???????? ???????? #VirushkaReception . #Virushka #virushkawedding Follow @_virat_18_lovers . . . . . . . @virat.kohli @anushkasharma #virat #viratkohli #vee #kohlivirat #anushka #sharma #anushkasharma #nushkie #love #couplegoals #virushka #virushkaedits #virushkaforever #virushkalove #virushkaslays . @_virat_lovers_for_life @viratlife @weviratkohli.fc @anushkasharma.xx @anushkasharma @icc

A post shared by _virat_18_lovers (@_virat_18_lovers) on Dec 21, 2017 at 8:26pm PST