'जंगली' का टीजर रिलीज, हाथी के साथ अनूठे करतब करते दिखे विद्युत जामवाल

नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेता विद्युत जामवाल की आने वाली फिल्म 'जंगली' का टीजर रिलीज कर दिया गया है. टीजर के साथ फिल्म का नया पोस्ट भी रिलीज किया गया है. टीजर की बात करें तो इसमें विद्युत जामवाल हाथी के सामने एक्शन करते नजर आ रहे हैं साथ ही बैक्ग्राउंड में 'वक्रतुंड महाकाय' मंत्र का उच्चारण सुनाई दे रहा है.

विद्युत मंत्र के अनुसार एक्शन करते नजर आ रहे हैं. फिल्म का टीजर विद्युत ने सोशल मीडिया पर ट्वीट के जरिए सभी के साथ साझा किया है. फिल्म की बात करें तो 'जंगली' एक एक्शन थ्रिलर है जो इंसान और हाथियों के बीच एक गजब के रिश्ते की कहानी पर बनी है. विद्युत की इस फिल्म का काफी बेसब्री से इंतजार है.

All my love and respect for the mighty tusker, my friend and #Junglee co-star Bhola... #BornJunglee #GananathaPranaman @jungleemovie @JungleePictures pic.twitter.com/0dwWsxE9PA