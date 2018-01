अनुष्का शर्मा ने हसबैंड विराट कोहली के साथ सेलिब्रेट किया न्यू ईयर, तस्वीरें आईं सामने, देखें

@anushkasharma Spotted in Cape Town ????❤️ Oml! Just look at her.. Slayer???? Perfect Jodi for my Vee who is also a Slayer no need of telling ???? Can we get a Vee Pic too? ???????? . . . . . . . @virat.kohli @anushkasharma #vee #virat #kohli #viratkohli #kohlivirat #anushkasharma #anushka #nushkie #couplegoals #cutest #babe #virushka #virushkaforever #virushkalove #virushkawedding #viratians #proudviratian #extremelyvirat

A post shared by ????Virat Kohli???? (@extremely._.virat) on Dec 31, 2017 at 9:30pm PST