अर्जुन कपूर ने परिवार में भाभी अंतरा मोतीवाला का स्वागत किया

मुंबई: बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन कपूर ने मोहित मारवाह की पत्नी और अपनी भाभी अंतरा मोतीवाला का अपने परिवार में स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि वह यह देखेंगे कि उनके पति और भाई मोहित उन्हें खुश रखें. मोहित ने अंतरा से इस हफ्ते अमेरिका में शादी की थी.

अर्जुन ने उनकी शादी की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, "अंतरा मोतीवाला परिवार में आपका स्वागत है. आप पहले मेरी दोस्त हो और फिर स्टाइलिस्ट और अब आखिरकार हमारे परिवार का हिस्सा बन गई हो. मोहित मारवाह आप देखें कि वह इसी तरह मुस्कराती रहें, जैसे इस तस्वीर में मुस्कुरा रही हैं."

