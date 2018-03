पुराने गानों के रीमेक से नाखुश सोफी चौधरी, बोलीं- रचनात्मकता खत्म हो गई क्या?

मुंबई: गायिका और अभिनेत्री सोफी चौधरी मशहूर गानों के रीमेक से नाखुश हैं और उनका कहना है कि इस चलन को रोकने की जरूरत है. सोफी ने सोमवार को ट्वीट किया, "मैं यह कहना चाहती हूं कि लोकप्रिय हिंदी गानों की रीमेकिंग बंद होनी चाहिए."

उन्होंने कहा, "10 से 12 साल पहले हिट गीतों का दौर था, वह भी पॉप गीतों में. मुझे पता है! लेकिन हम हिंदी फिल्मों के लिए हिंदी फिल्मी गीतों का रीमेक क्यों कर रहे हैं? क्या शानदार संगीत के लिए मशहूर इंडस्ट्री की रचनात्मकता खत्म हो गई है?"

I’m gonna say it. Remaking every iconic Hindi song needs to stop. It was a hit phase 10/12 yrs ago & that too in the pop scene..I should know! But why are we remaking Hindi film songs for Hindi films?! Has an industry known for its fabulous music become so devoid of creativity?!