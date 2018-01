'काबिल' के बाद 'बत्ती गुल मीटर चालू' में नजर आंएगी यामी, साथ में होगा एशिया का सबसे सेक्सी हीरो

नई दिल्ली: साल 2017 में बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन के साथ फिल्म 'काबिल' में नजर आईं यामी गौतम की फिल्म का फैंस का काफी समय से इंतजार था और यामी ने अपनी आने वाली फिल्म का ऑफिशियल एनाउंसमेंट सोशल मीडिया के जरिए किया है.

ट्विटर पर प्रोड्यूसर प्रेरणा अरोड़ा के साथ तस्वीर पोस्ट करते हुए यामी ने अपनी आने वाली फिल्म का नाम 'बत्ती गुल मीटर चालू' बताया है. जी हां यामी गौतम अब फिल्म 'बत्ती गुल मीटर चालू' में नजर आएंगी.

इस फिल्म की घोषणा के बाद फिल्म की निर्माता प्रेरणा अरोड़ा के साथ अभिनेत्री पहली बार सार्वजनिक तौर पर नजर आईं. यामी ने प्रेरणा के साथ अपनी एक तस्वीर भी साझा की. इस फिल्म में उनके साथ शाहिद कपूर और वाणी कपूर भी अहम भूमिका निभाते नजर आने वाले हैं.

To a new journey & this amazing person .. #PrernaaArora #BattiGulMeterChaalu 😇🦋 @kriarj pic.twitter.com/D6fFKC2KBK