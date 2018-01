पाकिस्तान में चला जरीन का जादू, फिल्म ‘1921’ ने महज़ 4 दिनों में की बंपर कमाई

नई दिल्ली: बॉ़लीवुड अभिनेत्री जरीन खान और करन कुंद्रा जैसे सितारों से सजी फिल्म ‘1921’ इसी हफ्ते सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. इस हॉरर फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 5 दिनों में 9.38 करोड़ रुपए का कारोबार किया है.

हिंदुस्तान में तो फिल्म ठीक ठाक कमाई कर ही रही है, लेकिन पाकिस्तानी सिनेमाघरों में भी इसकी धूम कुछ कम नहीं है. विक्रम भट्ट के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने रिलीज के पहले 4 दिनों में पाकिस्तान की बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई की है.

#1921movie is SUPERHIT in #Pakistan 🇵🇰 ! Public is liking the film very much ! It collected FANTASTIC " 1.3 cr " in Just 4 Days. 👏👌 @zareen_khan @kkundrra @TheVikramBhatt @RelianceEnt pic.twitter.com/EnLEm8RIRJ